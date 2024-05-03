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Военное обозрение

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ВСУ имеют право наносить удары по территории РФ: Reuters повторило заявление главы МИД Великобритании

ВСУ имеют право наносить удары по территории РФ: Reuters повторило заявление главы МИД Великобритании

Агентство повторно опубликовало высказывание Кэмерона по этому поводу, оставив его по сути без изменений.

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