Аналитика: когда россияне покупали школьные товары в летний период 2026 года

Аналитики «Детского мира» и «МегаФона» провели исследование, в какое время суток родители чаще всего оформляли заказы на школьные товары в июле–августе 2026 года и как изменилась посещаемость популярных интернет-магазинов в этот период.
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