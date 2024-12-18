Страшная тайна "Марии Целесты"

Художник Хайд Пресс. 4 декабря 1872 года бриг «Деи Грация» заметил шхуну в 400 милях от Гибралтара, и капитан Дэвид Рид Морхаус опознал шхуну как бриг «Мэри Мэри Селеста», которым командовал близкий друг Морхауса капитан Бенджамин Бриггс.
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