Холдинг Geely оснастит автопилотом G-Pilot все свои модели[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В начале февраля крупнейший китайский автопроизводитель BYD объявил, что все его автомобили от мала до велика будут иметь фирменную систему автономного вождения под названием God’s Eye («Глаз Бога»), что произвело революцию на китайском автомобильном рынке.