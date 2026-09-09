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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Заир Уильямс: «Закалил тело для долгого сезона и плей-офф. Абсолютно уверен в своих защитных возможностях»

206-сантиметровый легкий форвард Заир Уильямс проведет свой 6-й сезон в НБА в составе « Лейкерс ». «Всей командой сосредоточены на длительном походе в плей-офф и победе в чемпионате.

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