Заир Уильямс: «Закалил тело для долгого сезона и плей-офф. Абсолютно уверен в своих защитных возможностях»

206-сантиметровый легкий форвард Заир Уильямс проведет свой 6-й сезон в НБА в составе « Лейкерс ». «Всей командой сосредоточены на длительном походе в плей-офф и победе в чемпионате.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым