В Магадане полицейские менее, чем за четверть часа нашли потерявшегося в парке ребенка

Заместитель командира отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по городу Магадану старший лейтенант полиции Руслан Шапка охранял общественный порядок при проведении массового мероприятия в городском парке, когда к нему обратилась взволнованная женщина.

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