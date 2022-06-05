В Магадане полицейские менее, чем за четверть часа нашли потерявшегося в парке ребенка

Заместитель командира отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по городу Магадану старший лейтенант полиции Руслан Шапка охранял общественный порядок при проведении массового мероприятия в городском парке, когда к нему обратилась взволнованная женщина.