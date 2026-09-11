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Царьград

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Эйфман и Каневский получили премии на юбилее Еврейского конгресса

Эйфман и Каневский получили премии на юбилее Еврейского конгресса

Борис Эйфман и Леонид Каневский получили премию Российского еврейского конгресса Global Influence Award в "Мастерской Петра Фоменко" на 30-летии организации, совпавшем с празднованием Рош ха-Шана.

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