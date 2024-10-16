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Закон, порядок, государство

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Снайперские пары ВДВ ведут работу по уничтожению боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области

Снайперские пары ВДВ ведут работу по уничтожению боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области

После учета и сопоставления всех факторов, влияющих на стрельбу снайпера, такие как направление ветра, дистанция до цели и другие, второй номер дает целеуказание, а первый открывает огонь на поражение.

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