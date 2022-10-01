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Глава МИД Финляндии Хаависто: страна рассматривает возможность строительства забора на части границы с Россией

Глава МИД Финляндии Хаависто: страна рассматривает возможность строительства забора на части границы с Россией

Финляндия рассматривает возможность сооружения забора на части границы с Российской Федерацией. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил некоторое время назад Пекка Хаависто, руководитель финского министерства иностранных дел.

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