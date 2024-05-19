ВКС России уничтожили в зоне СВО одного из лучших летчиков Украины

В зоне проведения специальной операции погиб замкомандира авиационной эскадрильи ВСУ Денис Василюк.Военно-космические силы России (ВКС) уничтожили в зоне проведения спецоперации начальника штаба и заместителя командира авиационной эскадрильи Военно-воздушных сил ВСУ Дениса Василюка.
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