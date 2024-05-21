Почему не состоялось "мудрое" решение Политбюро: передать Крым в собственность советского еврейского народа?

Владимир Назанский

Среди евреев были распространены иллюзиции коммунизма. В Израиле создавали кибуцы. Интересно, стал бы еврейский Крым чем-то вроде Северной Кореи по отношению к Израилю. Вряд ли. Не исключаю, что Крым, заселенный скажем на 60% евреями, на 40%, стал бы самой развитой автономией РСФСР, центром мед технологий, микроэлектроники, IT, военно-морских технологий, большим виноградником, местом притяжения всех сов евреев, конкурирующим с самим Израилем, а в наше время - возможно и финансовым центром, а также фактором, смягчающим отношения с США, Европой, Израилем. Сервис на курортах Крыма точно был бы лучше и за Крым с Украиной мы бы не воевали. Это позитивная версия, но могла бы быть и негативная...