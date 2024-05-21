Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Почему не состоялось "мудрое" решение Политбюро: передать Крым в собственность советского еврейского народа?

Почему не состоялось "мудрое" решение Политбюро: передать Крым в собственность советского еврейского народа?

Еврейская автономия в Крыму — один из проектов, которые советские власти осуществляли в поисках наилучшего варианта политики по отношению к еврейскому населению СССР.

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Комментарии
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Владимир Назанский
Среди евреев были распространены иллюзиции коммунизма. В Израиле создавали кибуцы. Интересно, стал бы еврейский Крым чем-то вроде Северной Кореи по отношению к Израилю. Вряд ли. Не исключаю, что Крым, заселенный скажем на 60% евреями, на 40%, стал бы самой развитой автономией РСФСР, центром мед технологий, микроэлектроники, IT, военно-морских технологий, большим виноградником, местом притяжения всех сов евреев, конкурирующим с самим Израилем, а в наше время - возможно и финансовым центром, а также фактором, смягчающим отношения с США, Европой, Израилем. Сервис на курортах Крыма точно был бы лучше и за Крым с Украиной мы бы не воевали. Это позитивная версия, но могла бы быть и негативная...
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5 час.
Sergiy Che
Чего им всего этого &quot;щастья&quot; не создать было в Биробиджане??))
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5 час.
СЗ
Светлана Зуева
Так вот где собака зарыта......Крымчик,пилять,они захотели😡 у Палестины земли забоали,убивают их,еще им Крым надо? А по зубам вам не хочется,сцуки? Нет у вас земли на шарикн,потому что вы Христа предали!
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22 мин.

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