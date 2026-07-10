Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 533 подписчика

Мошенники обманывают русских невест отменой регистрации брака

Мошенники обманывают русских невест отменой регистрации брака

«Запись отменена ведомством»: мошенники нашли новый способ обмана.В преддверии свадебного сезона аферисты разработали новую схему обмана, отправляя девушкам фейковые уведомления об отмене регистрации брака якобы от имени портала «Госуслуги».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии