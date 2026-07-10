Мошенники обманывают русских невест отменой регистрации брака

«Запись отменена ведомством»: мошенники нашли новый способ обмана.В преддверии свадебного сезона аферисты разработали новую схему обмана, отправляя девушкам фейковые уведомления об отмене регистрации брака якобы от имени портала «Госуслуги».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии