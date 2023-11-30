Президент Цай Инвэнь: КНР не вторгнется на Тайвань из-за внутренних проблем

В Тайване полагают, что Китайская народная республика (КНР) пока не станет предпринимать попыток вторгнуться на остров из-за наличия внутренних проблем и противодействия со стороны международного сообщества.
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