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Фестиваль «Театр Победы»: вдохновение и память о Великой Отечественной войне

Фестиваль «Театр Победы»: вдохновение и память о Великой Отечественной войне

Фестиваль «Театр Победы»: вдохновение и память о Великой Отечественной войне Мила ЯкобссонМиссия художественно-патриотического фестиваля «ТЕАТР ПОБЕДЫ» – предложить российской аудитории прочтение подвига героев Великой Отечественной войны, героев тыла, искусства и невидимого фронта через призму современного театрального искусства.

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