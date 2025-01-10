ИА Новороссия Kremlin Pool/Global Look Press. Самая известная спортивная перебежчица сегодня находится в России.
"Она предала его дважды": Исинбаева прилетела на похороны легендарного тренера
Комментарии
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Александр Широков
По сути дела она дезертир. Её, насколько я понимаю, никто не увольнял, она числилась каким-то там инструктором в МО. Или, может быть, она и до сих пор получает майорскую зарплату??? Интересно бы узнать!
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5 час.
М
Мария
Бессовестная! И ведь хватило наглости явиться....Свинья настоящая.
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3 час.
Людмила Лиханова
Иуда всегда останется иудой чем бы она ни прикрывалась. Когда станет старой то как и у многих таких же ее начнет мучить, нет, не совесть, а страх сдохнуть на чужбине.
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2 час.
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