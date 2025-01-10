"Она предала его дважды": Исинбаева прилетела на похороны легендарного тренера

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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Александр Широков
По сути дела она дезертир. Её, насколько я понимаю, никто не увольнял, она числилась каким-то там инструктором в МО. Или, может быть, она и до сих пор получает майорскую зарплату??? Интересно бы узнать!
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