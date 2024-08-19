«Колониализм» и «оккупация»: в учебниках по истории Таджикистана и Узбекистана процветает русофобия

виктор климахин

СУКИ ПРОДАЖНЫЕ когда друг друга убивали вырезали побежали как шакалы к Русским И Русскому царю получить защиту и сохранить нацию государство нарушили все обещания и клятвы как шакалы безродные Теперь мы для них враги это работа муфтий басмачей исламистов политиков президентов чуркистана которые продались шайтану и террористам исламистам ТОЛЬКО ВСЕХ ЧЕРНОЖОПЫХ ЧУРОК МИГРАНТОВ УБИВАТЬ ВСЕХ ДО ПОСЛЕДНЕГО ЧУРКИСТАНЦА КАК ШАКАЛОВ ПСОВ ГИЕН ЭТО ВОЙНЫ ШАЙТАНА МУФТИЙ ТЕРРОРИСТОВ