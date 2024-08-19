БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Колониализм» и «оккупация»: в учебниках по истории Таджикистана и Узбекистана процветает русофобия

«Колониализм» и «оккупация»: в учебниках по истории Таджикистана и Узбекистана процветает русофобия

Ещё в марте этого года историк Александр Дюков обратил внимание на то, что в официальной программе учебного курса истории Таджикистана, на которую выделялись средства из российского бюджета, говорится о «российской оккупации» Средней Азии и «русской колонизации».

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виктор климахин
СУКИ   ПРОДАЖНЫЕ   когда    друг  друга   убивали    вырезали    побежали    как    шакалы  к   Русским      И   Русскому  царю    получить   защиту    и   сохранить   нацию    государство    нарушили   все  обещания    и    клятвы    как   шакалы    безродные   Теперь    мы    для  них  враги    это    работа  муфтий   басмачей    исламистов    политиков   президентов   чуркистана   которые  продались    шайтану     и    террористам    исламистам   ТОЛЬКО    ВСЕХ  ЧЕРНОЖОПЫХ   ЧУРОК  МИГРАНТОВ    УБИВАТЬ    ВСЕХ  ДО  ПОСЛЕДНЕГО    ЧУРКИСТАНЦА  КАК    ШАКАЛОВ   ПСОВ   ГИЕН   ЭТО  ВОЙНЫ  ШАЙТАНА   МУФТИЙ   ТЕРРОРИСТОВ
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7 час.
Астон Мартин
&quot;Выделялись средства из бюджета&quot;... , видимо и чья то подпись есть на разрешение выделяемых средств ...🥸
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5 час.
Иван Еськов
десятиметровый забор по границе с азией, и ни кого не пускать к нам. Посмотрим как они жить будут без нашей &quot;колонизации&quot;.
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3 час.

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