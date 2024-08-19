Ещё в марте этого года историк Александр Дюков обратил внимание на то, что в официальной программе учебного курса истории Таджикистана, на которую выделялись средства из российского бюджета, говорится о «российской оккупации» Средней Азии и «русской колонизации».
«Колониализм» и «оккупация»: в учебниках по истории Таджикистана и Узбекистана процветает русофобия
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виктор климахин
СУКИ ПРОДАЖНЫЕ когда друг друга убивали вырезали побежали как шакалы к Русским И Русскому царю получить защиту и сохранить нацию государство нарушили все обещания и клятвы как шакалы безродные Теперь мы для них враги это работа муфтий басмачей исламистов политиков президентов чуркистана которые продались шайтану и террористам исламистам ТОЛЬКО ВСЕХ ЧЕРНОЖОПЫХ ЧУРОК МИГРАНТОВ УБИВАТЬ ВСЕХ ДО ПОСЛЕДНЕГО ЧУРКИСТАНЦА КАК ШАКАЛОВ ПСОВ ГИЕН ЭТО ВОЙНЫ ШАЙТАНА МУФТИЙ ТЕРРОРИСТОВ
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7 час.
Астон Мартин
"Выделялись средства из бюджета"... , видимо и чья то подпись есть на разрешение выделяемых средств ...🥸
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5 час.
Иван Еськов
десятиметровый забор по границе с азией, и ни кого не пускать к нам. Посмотрим как они жить будут без нашей "колонизации".
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3 час.
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