«Такой густоты бреда у нас еще не было»: охрана вывела омского депутата Сокина со съемок передачи «Мужское/женское».
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«Такой густоты бреда у нас еще не было»: охрана вывела омского депутата Сокина со съемок передачи «Мужское/женское».