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Гендиректор Суперлиги о клубах АПЛ: «Проект не умрет, если одна страна к нам не присоединится»

Гендиректор Суперлиги о клубах АПЛ: «Проект не умрет, если одна страна к нам не присоединится»

Гендиректор Суперлиги Европы Бернд Райхарт считает, что справится и без клубов АПЛ. «Наш проект не зависит от одного региона.

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