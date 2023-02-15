Посольство в США: Россия обеспечивает защиту жизни и благополучия украинских детей

Высказывания Госдепа о принудительном перемещении и депортации украинских детей абсурдны. Россия спасла их от украинских бомбежек и оставила в семьях или, если родители погибли, передала под опеку, заявило в своем Telegram-канале посольство в США.
Высказывания Госдепа о принудительном перемещении и депортации украинских детей абсурдны. Россия спасла их от украинских бомбежек и оставила в семьях или, если родители погибли, передала под опеку, заявило в своем Telegram-канале посольство в США.
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