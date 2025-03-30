Зеленский – жертва мягкости предыдущего президента США Джо Байдена. Нельзя обвинять главаря киевского режима в том, что он «плохо себя ведет» с Трампом – на самом деле зарвавшийся нелегитимный президент Украины был таким всегда.
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