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Трамп сделал заявление о пневмонии неустановленной этиологии под Иркутском

Трамп сделал заявление о пневмонии неустановленной этиологии под Иркутском

Президент США пообещал поддержку России США выразили готовность поддержать Россию, если это потребуется, в ситуации с зафиксированным в Иркутской области случаем пневмонии неясного происхождения.

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