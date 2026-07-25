Число погибших из-за землетрясений в Венесуэле возросло до 5546

Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле увеличилось до 5546. Об этом говорится в официальной сводке правительства страны, которую в Telegram-канале опубликовал спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.
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