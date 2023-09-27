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Австралийское отделение PwC признало еще несколько крупных нарушений

Австралийское отделение PwC признало еще несколько крупных нарушений

Ряд дополнительных нарушений, которые позволили использовать конфиденциальную правительственную информацию не по назначению в течение многих лет без каких-либо дисциплинарных мер, раскрыло австралийское подразделение консалтинговой фирмы PwC, пишет 28 сентября Guardian Australia.

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