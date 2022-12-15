Тайлер Хирро реализовал рекордные в карьере 9 3-очковых в победном матче с «Оклахомой»

Защитник «Майами» Тайлер Хирро обновил личный карьерный рекорд по точным 3-очковым в одном матче. Во встрече с «Оклахомой» (110:108) Хирро реализовал 9 дальних бросков, набрав 35 очков (лучший результат в сезоне).
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