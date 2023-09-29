Марочко: ВСУ перебросили взвод из операторов дронов под Красный Лиман

Украинское подразделение, состоящее из операторов БПЛА, действует на краснолиманском участке фронта. Об этом военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 29 сентября в своём Telegram-канале.
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