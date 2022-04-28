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Грязь, везде мусор и одни сумасшедшие: Никита Пресняков о жизни в США

Грязь, везде мусор и одни сумасшедшие: Никита Пресняков о жизни в США

Никита Пресняков – внук известной певицы долгое время жил в США. Он вернулся обратно в Россию и утверждает, что ничего хорошо в Америке нет.

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