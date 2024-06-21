Лоси на Южном Урале меняют привычки из-за жары

Туристам южноуральских нацпарков посоветовали не приближаться к сохатым. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», летний зной заставляет лосей пересмотреть режим и поменять время кормежки на раннее утро или ночь.
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