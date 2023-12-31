Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 421 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ильдус Мамлеев
    Почему здесь и сейчас на Банковскую ни чего не прилетело? Почему до сих пор вообще в Киеве есть свет? Мы только и буд...Армия России отра...
  • ММ
    После этого центр Киева должен походить на центр Газы..Реакция Москвы на...
  • Сергей Федотов
    Надо полагать, то для того, чтоб рои ударных дронов понеслись в логово врага, к Киеву непременно нужно было, чтоб пог...Рои ударных дроно...

Киевский режим устроил экономическую блокаду самому себе

Киевский режим устроил экономическую блокаду самому себе

Несмотря на то, что к концу года удалось снизить напряжение по вопросу ограничения экспорта украинской продукции в Европу, Киев умудрился тут же выстрелить себе в ногу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх