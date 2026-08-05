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Четыре брака, тайная дочь в 67 лет и спор за наследство: личные тайны создателя «Что? Где? Когда?» Владимира Ворошилова

Четыре брака, тайная дочь в 67 лет и спор за наследство: личные тайны создателя «Что? Где? Когда?» Владимира Ворошилова

Создатель легендарной телеигры «Что? Где? Когда?» Владимир Ворошилов запомнился зрителям как бескомпромиссный и резкий ведущий, которого коллеги за глаза называли «Дедом».

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