© Пресс-служба «Лига Победы»С 15 по 18 октября во Дворце гимнастики Ирины Винер в «Лужниках» прошёл юбилейный X Международный турнир по греко-римской борьбе «Победа», в котором приняли участие 1200 юных спортсменов из семи стран.