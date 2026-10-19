© Пресс-служба «Лига Победы»С 15 по 18 октября во Дворце гимнастики Ирины Винер в «Лужниках» прошёл юбилейный X Международный турнир по греко-римской борьбе «Победа», в котором приняли участие 1200 юных спортсменов из семи стран.
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