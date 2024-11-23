Комнатное растение Милтония (Miltonia)

Милтонии - непростые для выращивания в комнатных условиях орхидеи. Они чувствительны к незначительным колебаниям температуры, и поэтому выращивать их рекомендуется только в "тропических окнах" с контролируемым температурным режимом.
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