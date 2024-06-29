Другие такие быстрые, а он такой медленный: Джо должен уйти

© AFP 2024 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Одной из непреходящих тем общественной жизни президента Джозефа Байдена является его острая двойственность в отношении элитных институтов американской жизни и высококвалифицированных, красноречивых, высокооплачиваемых карьеристов, которые их занимают.