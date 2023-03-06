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Шавкат Рахмонов: «Я не сдаюсь, пока душа не покинет тело»

Шавкат Рахмонов после победы над американцем Джеффом Нилом на турнире UFC 285 дал интервью британской телеведущей BT Sport и модели Каролин Пирс.

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