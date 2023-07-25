Модернизированный вертолет Ка-52М в войсках и в Спецоперации

Российские вертолетчики и их Ка-52М. Фото Telegram / Fighterbomber Большую роль в текущей Спецоперации по защите Донбасса играют ударные вертолеты Ка-52 и их экипажи.
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