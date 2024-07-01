Конечно же, язык не повернётся сказать, что рождаемость в Советском Союзе стимулировали исключительно за счёт ввода налога на бездетность.
Как «вынуждали» рожать детей в СССР. Современное поколение не поверит!
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Boleslav Buljanowskij
Для того что бы вводить такой налог надо для начала сделать бесплатные квартиры и соответствующею зарплату по всей стране, а не только в Москве. За прошлый год 70 000 000 квадратных метров не востребованного жилья по стране. Почему бы не выделить молодожёнам однокомнатную квартиру?
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16 час.
Олег Самойлов
Мне ОСОБО понравилось изречение писаря про "...«страна советов» целиком и полностью обеспечивала своих граждан всем необходимым: достойной заработной платой, выдачей квартир, местами в детских садах, полностью бесплатным средним школьным и высшим образованием, достойным уровнем медицины и многим, многим другим..."! Например, ДОСТОЙНАЯ заработная плата - это СКОЛЬКО? Вот тут рассказывают нагло про огромные зарплаты в СССР: https://sovsojuz.mirtesen.ru/blog/43757025360/Srednie-zarplatyi-v-Rossii-i-SSSR-s-1853-po-2010-godyi.+-Dengi-1?ysclid=ly2x3tt642951019973 Возьмем в долларях и с удивлением обнаружим, что сейчас, конечно же, зарплатешки стали НАМНОГО МЕНЬШЕ, чем при социализме! Например, нынешняя МРОТ минималка то бишь, равна 19242 рубля. В долларях она равна при курсе 90 рублей за доллар, 213 долларям! Это уровень 1978 года примерно. Но тогда СРЕДНЯЯ, а сейчас МИНИМАЛЬНАЯ! Разницу ВСЕ видят? Среднюю по региону ЛЮБОМУ точно также можно взять! ее никто в секрете не держит! Так КАКАЯ должна быть ДОСТОЙНАЯ зарплата? 500 тысяч? 800 тысяч? Миллион иль десять? КАКАЯ? Поехали про "бесплатные" квартиры. ВСЕМ квартиры выдавали в момент рождения иль некоторым гражданам приходилось ждать, когда ИХ родителей на погост снесут, чтобы получить "БЕСПЛАТНУЮ" квартиру? Мне сейчас понапишут некоторые товарищи, что их мама с папой получили по три-пять-восемь и более квартир не сходя с места! Придется поверить! Только ДОЛЖНОСТЬ папы-мамы, если не особо трудно, в студию! Пошли про ПОЛНОЕ обеспечение местами в детских садах. Интересно, это КОГДА таковое было? Мой младший брат, рождения1957 года, в детский сад попал в 1963 году, в ДЕКАБРЕ! Город называется Новосибирск! Мои детки, рождения ВСЕ времен самого обеспеченного детскими садами и местами в них ВСЕГО населения, в эти детские сады НЕ ходили, ибо мест НЕ было! От слова ВООБЩЕ! Все детки родились ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ! Насчет БЕСПЛАТНОГО образования - а что, сейчас среднее образование ПЛАТНОЕ? А высшее и среднее специальное ТОЖЕ на 100 прОцентов ПЛАТНОЕ? Иль все-таки БОЛЕЕ 60 процентов учебных мест БЕСПЛАТНЫ? Но еще хотел бы напомнить некоторым товарищам, которые слегка сомневаются в возможности получения высшего образования сейчас и АБСОЛЮТНОЙ доступности ВО в годы самого образованнейшего общества мира, что СЕЙЧАС как такового понятия КОНКУРС НЕ существует! Если конкурс и есть, то среди ВУЗов! Они сейчас за абитуриента борются! Насчет медицины - это вообще отдельный разговор! Хочешь АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНУЮ медицину! Количество поликлиник по сравнению с РСФСР в стране увеличилось значительно! Больниц - также! Скорая медицинская помощь оказывается АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО! Хочется кому-то побыстрее - НИКТО НЕ запрещает в коммерческий медцентр пойти! Но силком туда НИКОГО НЕ гонят! Надо бесплатно - будь добр в ОЧЕРЕДЬ к врачу! Врачей меньше, чем при социализме было, НЕ стало! А что там еще относится к понятию "...и многим, многим другим..."? Например, пособие при рождении ребенка! Сравнивать советское и нынешнее будем? Наличие детских причиндалов, начиная с пеленок и заканчивая детским питанием и всякими колясками-санками - сравниваем? Посему, писарь дурь гонит и АБСОЛЮТНО НЕ стесняется своей лжи!
Средние зарплаты в России и СССР с 1853 по 2010 годы.+ Деньги 1961. Рождаемость и смертность - Мы из Советского Союза - 6 октября
Мы из Советского Союза - МирТесен
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16 час.
Олег Самойлов
Насчет рождаемости в России по сравнению с РСФСР. Никто не хотел бы вспомнить прекрасные советские аптеки и наличие в них элементарных средств контрацепции? А про "заботу" советской власти о населении? Вот это никто не читал: https://www.bolshoyvopros.ru/questions/2378677-v-kakie-gody-v-sssr-byli-zaprescheny-aborty.html?ysclid=ly2ybipe2f268490843 ? Рекомендую! А вот еще про "заботу" о рождаемости в СССР: https://pikabu.ru/story/o_zaprete_abortov_v_sssr_10527137?ysclid=ly2ydwnqo1164435948 Дальше надо продолжать иль этого хватит? Ну, и насчет рождаемости в России сейчас. Да, маловато, но если посмотреть по данному вопросу статистику, то ОЧЕНЬ интересные мысли появляются! Кто интересуется, то не поленится пусть набрать "Страны мира с наибольшей и наименьшей рождаемостью"! Много интересного узнать можно!
В какие годы в СССР были запрещены аборты?
bolshoyvopros
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16 час.
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