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Генерал Болдук: из-за поставок оружия на Украину армия США очень ослабла

Генерал Болдук: из-за поставок оружия на Украину армия США очень ослабла

Американская армия сильно ослабла и истощилась за время правления президента Джо Байдена. Из-за военной помощи Украине США в случае необходимости не смогут вести боевые действия одновременно на нескольких фронтах, предупредил в эфире Fox News генерал в отставке Дон Болдук.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Это они пусть благодарят  своего НАГЛОГО ГЛУПОГО КОВБОЯ...Байдена... ( И, ведь, собирается избираться... Неужели выберут?)...
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