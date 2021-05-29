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На границе времен: тур по старому центру Уссурийска

На границе времен: тур по старому центру Уссурийска

Старый центр Уссурийска претрепел немало изменений с момента своего основания. Года идут, но старинная архитектура остается изюминкой туристического маршрута города.

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