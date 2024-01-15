Новую программу по расселению пока не приняли, однако ее параметры уже сформировали Алтайский край не получит федеральные деньги на расселение аварийного жилья в 2024 году, сообщает "Банкфакс" со ссылкой на ответ регионального Минстроя на запрос.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии