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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Алтайский край не получит федеральные деньги на расселение аварийного жилья

Алтайский край не получит федеральные деньги на расселение аварийного жилья

Новую программу по расселению пока не приняли, однако ее параметры уже сформировали Алтайский край не получит федеральные деньги на расселение аварийного жилья в 2024 году, сообщает "Банкфакс" со ссылкой на ответ регионального Минстроя на запрос.

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