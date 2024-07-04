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Женщину зажало между поездом и платформой в Люберцах

Женщину зажало между поездом и платформой в Люберцах

Инцидент произошёл на станции «Красково».В городском округе Люберцы женщину зажало между поездом и платформой.

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