Физики предлагают необычный способ борьбы с парниковым эффектом

Исследователи из National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA (США) предложили новый подход к борьбе с глобальным потеплением, сосредоточившись на водяном паре, который играет ключевую роль в парниковом эффекте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии