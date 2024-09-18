Ливанское движение «Хезболла» сообщила об ответных ударах по четырем позициям израильских военных в приграничных территориях.
«Хезболла» заявила об ударах по позициям израильской армии
Комментарии
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Вера смелых
Еврейские организации, и российские евреи тоже, выразили обеспокоенность ростом антисемитизма - 1187 %!!! Вот суки - обеспокоились! Совершив чудовищный акт терроризма, государственного терроризма!...
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13 час.
Вера смелых
Что ж, добились, что в разных странах их будут бить не по паспорту, а по еврейским рожам.... Думаю, этот геморрой подписал себе смертный приговор, - и доить мир холокостом эти твари уже не смогут.
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13 час.
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