Getaround внезапно прекращает деятельность каршеринга в США

Компания Getaround, помогающая владельцам автомобилей сдавать в аренду свои легковые машины, грузовики и внедорожники, прекращает свою деятельность в США через год после того, как в рамках реструктуризации сократила 30% сотрудников в Северной Америке.
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