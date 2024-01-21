Трёхдверный Land Rover Defender превратили в яркий и роскошный кабриолет

Компания Heritage Customs из Нидерландов представила второй экземпляр своего проекта Valiance Convertible, который стартовал в 2021 году и подразумевает превращение актуального поколения внедорожника Land Rover Defender 90 в кабриолет.
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