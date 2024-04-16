Важная помощь бойцам, наступающим у Работино и Угледара, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Бойцы благодарят наших читателей за рации ТУТ Андрея и Светлану из Москвы, за рации Лира Владислава из Иваново, за нефопам и коллиматор Андрея и Светлану из Москвы, за генератор и теплоизоляцию Незримого спутника, за дальномер калининградцев и Артёма из Петербурга, за рукоятки на пулемет Ярослава из Нижнего Новгорода и группу «Энергия Победы», за корпуса для бомб, хвостовики, заряжайки, нефопамницы и поражайку Технофронт «Русской весны».