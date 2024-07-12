"Ведомости": "М.видео" обратилось в СКР из-за потребительского экстремизма

Группа "М.Видео-Эльдорадо" в конце июня обратилась в территориальные отделы МВД и Следственного комитета России (СКР) по Самарской области с просьбой о возбуждении уголовных дел по фактам "потребительского экстремизма" (злоупотребление правами потребителя с целью получения выгоды в виде компенсации).