Лису сбили на Ключевой

Петрозаводчанка попросила водителей быть внимательными, так как на дорогу выбегают не только животные Ключевской лис погиб под колесами автомобиля в Петрозаводске, об этом сообщили в паблике «Ключевая/ Новости района».
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