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От осквернившего мемориал в Судже литовца отвернулись даже спонсоры

От осквернившего мемориал в Судже литовца отвернулись даже спонсоры

Литовский активист 48-летний Валдас Барткявичюс (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) пожаловался в соцсетях, что лишился поддержки ряда спонсоров, которые давали ему денег на закупку транспорта для украинской армии.

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