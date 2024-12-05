От осквернившего мемориал в Судже литовца отвернулись даже спонсоры

Литовский активист 48-летний Валдас Барткявичюс (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) пожаловался в соцсетях, что лишился поддержки ряда спонсоров, которые давали ему денег на закупку транспорта для украинской армии.