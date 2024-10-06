«За деревьями не видно леса»: Сергей Устьянцев о некоторых нюансах советского танкостроения

Мы довольно часто выкладываем на нашем сайте видеоролики об истории отечественного танкостроения, в которых рассказчиком выступает Сергей Устьянцев – историк и научный руководитель отдела по связям с общественностью «Уралвагонзавода».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии