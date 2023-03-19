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Разгром колонны американской бронетехники на Украине попал на видео

Разгром колонны американской бронетехники на Украине попал на видео

РИАМО -18 мар. В результате неудачной попытки атаки со стороны ВСУ российскими военнослужащими была разгромлена колонна американской бронетехники, которая используется противником, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

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