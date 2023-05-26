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ВЦИОМ: 59% студентов считают, что ЕГЭ позволяет абитуриентам поступать в любые вузы

ВЦИОМ: 59% студентов считают, что ЕГЭ позволяет абитуриентам поступать в любые вузы

Более половины (59%) студентов первых — третьих курсов российских вузов согласны с тем, что единый государственный экзамен (ЕГЭ) обеспечивает абитуриентов из разных регионов одинаковыми возможностями поступления в любые университеты.

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